Cez víkend bude v Bratislave sviatok tanečného športu

Spoločenský tanec,ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 7. septembra (TASR) - Kongresová sála bratislavského hotela Doubletree by Hilton bude od piatka 8. do nedele 10. septembra hostiť najlepšie tanečné páry sveta. V nových priestoroch bude prebiehať už 6. ročník najvýznamnejšieho tanečno-športového festivalu v strednej Európe – Slovak Open Championship 2017.Súťaž už tradične organizuje štvorica bratislavských klubov - Tanečno-športový klub M+M pri ZŠ Ostredková, Karloveské tanečné centrum, Tanečná škola Jagermajster a Tanečný klub Uni-Dance. Počas troch dní sa divákom predstavia tri súťaže – 25. ročník Bratislava Open, 20. ročník Ceny Alexandra Dubčeka a 39. ročník Dunajského pohára.Vyhlasovateľ všetkých súťaží je Slovenský zväz tanečného športu, ktorý od Svetovej federácie tanečného športu (WDSF) získal právo na usporiadanie dvoch významných šampionátov. V piatok 8. septembra sa tak do Bratislavy po 19-tich rokoch vrátia majstrovstvá Európy, tentokrát v štandardných tancoch mládežníckych párov do 18 rokov. V sobotu bude parket patriť majstrovstvám sveta do 15 rokov, taktiež v štandardných tancoch. Okrem uvedených súťaží sa diváci môžu tešiť na ďalších takmer 20 kategórií, ktoré do hlavného mesta prilákali vyše 700 párov z 34 krajín a štyroch kontinentov.