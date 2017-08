Cez víkend budú vo Svite uzavreté viaceré ulice a cyklistický chodník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Svit 10. augusta (TASR) – Z dôvodu konania cyklistických pretekov Škoda Horal MTB Maratón, ktoré sa uskutočnia v sobotu (12.8.) augusta a Majstrovstiev Európy (ME) v horskej cyklistike (13.8.), budú vo Svite počas víkendu uzatvorené viaceré ulice, ale aj cyklistický chodník pozdĺž celým mestom.uvádza sa na internetovej stránke mesta Svit. Pôjde o Hviezdoslavovu ulicu po križovatku so Štúrovou ulicou a po Dielo Máriino, uzatvorená bude aj ulica SNP od obchodu po Štefánikovej ulici až po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou, celá Jilemnického ulica a Štúrova ulica od SAD po križovatku s Jilemnického ulicou.V celom prieťahu mestom Svit bude uzatvorený aj cyklistický chodník. Ten nebude verejnosti prístupný počas celého víkendu.Cyklisti si v rámci Škoda Horal MTB Maratón budú môcť vybrať jednu z piatich trás, pričom maratónska trasa je dlhá 134 kilometrov. Vyvrcholením víkendu budú nedeľné ME v horskej cyklistike. Zaregistrovaných je viac ako 230 jazdcov nielen zo Slovenska a susedných štátov, ale aj zo severských krajín, štátov Beneluxu, Veľkej Británie, Španielska, Talianska, Francúzska i Ruska. Trať pre ME bude mať dĺžku 134 km a celkové prevýšenie 4800 metrov.