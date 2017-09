Cez víkend môžete výnimočne navštíviť Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. septembra (TASR) – Navštíviť priestory Ústavného súdu SR, ktoré nie sú verejnosti prístupné, môžu záujemcovia v Košiciach počas víkendovej Potulky po meste. Dostanú sa tak do Siene nezávislosti, v ktorej sa konajú neverejné zasadnutia, do novozriadenej pojednávacej miestnosti či do priestorov pre rokovania s hosťami. Uvidia aj objekt, kde bývajú ústavní sudcovia.Špeciálna a historicky prvá Potulka po meste s názvom Ústavný súd ako ho nepoznáte sa začína dnes, pokračovať bude v sobotu a nedeľu (9. a 10.9.). Výklad poskytnú košickí sprievodcovia Milan Kolcun a Zoltán Balassa.Záujemcovia si v rámci programu môžu vyskúšať talár sudcu, prezrieť si insígnie predsedníčky ÚS a zoznámiť sa s dielami známych umelcov, ktoré sú v tejto inštitúcii umiestnené. Dozvedia sa aj to, čo bolo na mieste areálu ÚS v stredoveku i neskôr.uviedol Kolcun.Prehliadky sa začnú pred budovou Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Dnes je to o 15.30 a 17.00 h, v sobotu o 10.30, 11.00, 12.00, 14.00, 15.30, 16.00 (maďarsky) a 17.00 h a v nedeľu o 12.00, 14.00, 14.30 h, 15.30, 16.00 (maďarsky) a 17.00 h. Informácie možno nájsť aj na webstránke www.potulka.sk.Pre verejnosť bude určený aj blížiaci sa Deň otvorených dverí ÚS SR, ktorý sa bude konať 29. septembra. Minulý rok, kedy sa uskutočnil po prvý raz, si ÚS prišlo pozrieť viac ako 2000 návštevníkov.