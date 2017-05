Chaffetz chce od FBI dokumenty o komunikácii Trumpa a Comeyho

James Comey, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre dohľad a vládne reformy, republikán Jason Chaffetz požiadal v utorok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o poskytnutie všetkých dokumentov týkajúcich sa komunikácie medzi bývalým riaditeľom FBI Jamesom Comeym a prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom dnes agentúra AP.Chaffetz v liste adresovanom FBI vysvetľuje, že chce zistiť, či sa Trump pokúsil brániť FBI vo vyšetrovaní odvolaného poradcu pre národnú bezpečnosti Michaela Flynna. Chaffetz žiada FBI, aby mu všetky dokumenty poskytol v priebehu jedného týždňa.Jeho výzva prišla niekoľko hodín po tom, čo denník The New York Times napísal, že Donald Trump na schôdzke v Oválnej pracovni Bieleho domu 14. februára požiadal vtedajšieho riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, aby zastavil vyšetrovanie Michaela Flynna. Comey to údajne napísal do poznámky po schôdzke s prezidentom. Trump mu vraj hovoril, že Flynn nespravil nič zlé. Comey sa k zastaveniu vyšetrovania nevyjadril, len povedal:Biely dom v utorok poprel tieto informácie. Vo vyhlásení uviedol:Flynna odvolali z funkcie 13. februára po tom, ako zavádzal o svojej komunikácii s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom, poznamenala agentúra AP. Flynnovo napojenie na Rusko prešetrujú FBI a vyšetrovacie komisie Snemovne reprezentantov a Senátu.Comeyho, ktorého vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší prezident Barack Obama, odvolal Trump nečakane 9. mája. Comeyho odvolanie prišlo práve v čase, keď FBI vyšetruje, či sa Trumpov štáb z predvolebnej prezidentskej kampane podieľal na zasahovaní Ruska do amerických volieb.S odvolaním sa na dva zdroje informované priamo Comeym denník The New York Times napísal, že spúšťačom pre odvolanie Comeyho z funkcie riaditeľa FBI bol jeho nesúhlas prisľúbiť vernosť prezidentovi Trumpovi, ktorý ho o to požiadal krátko po svojej inaugurácii. Comey namiesto prísľubu lojality uviedol, že bude k prezidentovi vždy čestný.