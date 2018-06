Chameneí je za referendum medzi všetkými skutočnými Palestínčanmi

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 11. júna (TASR) - Konflikt na Blízkom východe by sa mal vyriešiť prostredníctvom ľudového hlasovania "všetkých skutočných Palestínčanov vrátane moslimov, židov a kresťanov", ktorí majú svoje korene v časoch pred vznikom Izraela. Povedal to podľa oficiálnej iránskej tlačovej agentúry IRNA najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chamaneí.Jeho vyjadrenia by podľa všetkého mali zahrňovať všetkých Palestínčanov vrátane malej komunity Židov, ktorí v historickej zemi "Palestína" žili pred vznikom Izraela. Ajatolláh však nespomenul osud prevažnej väčšiny izraelských Židov.Chameneí po obvineniach, že sa vyhráža zničením Izraela, sa týmito svojimi najnovšími vyjadreniami - ktoré odzneli na stretnutí s iránskymi univerzitnými profesormi a akademikmi - usiloval objasniť svoj postoj k židovskému štátu, približuje agentúra AP.Ajatolláh Chameneí tiež slovne zaútočil na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nazval ho "vrahom detí," informovala izraelská televízna stanica Aruc ševa (Siedmy kanál). S odvolaním sa na Netanjahuovu minulotýždňovú návštevu Európy, počas ktorej varoval proti iránskej agresii v regióne, Chameneí povedal: "A potom ten utláčateľ (a) podlý... vrah detí ide (do iných krajín a) hrá sa na obeť, že Irán chce odstrániť niekoľko miliónov našej (izraelskej) populácie."dodal Chameneí, použijúc arabský názov pre označenie Jeruzalema.Najvyšší iránsky vodca podľa AP opakovane vyzýval na zánik Izraela, pričom hovoril, že Irán by zaútočil jedine v prípade sebaobrany. Izrael považuje takéto výroky za hrozbu genocídy, čo Teherán odmieta.