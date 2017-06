Chameneí sa vyslovil proti referendu o nezávislosti Kurdov od Iraku

Alí Chameneí, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 21. júna (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa v utorok vyslovil proti pripravovanému referendu o nezávislosti autonómnej oblasti irackého Kurdistanu od Iraku, ktoré by sa malo konať v septembri.Informovala o tom agentúra AP.Iraka obhajcovia kurdskej nezávislosti sú, povedal Chameneí irackému premiérovi Hajdarovi Abádímu, ktorý je v Iráne na oficiálnej návšteve.Plány na usporiadanie referenda o nezávislosti kurdskej autonómnej oblasti na severe Iraku od zvyšku Iraku avizoval vodca irackého Kurdistanu Masúd Barzání začiatkom júna.Plebiscit by sa mal konať 25. septembra, a to v troch regiónoch, ktoré sú súčasťou kurdskej autonómie, ale aj v oblastiach, o ktoré sa vlády Kurdistanu a Iraku sporia.Zorganizovanie nezáväzného referenda avizoval Barzání už začiatkom roka 2016 s tým, že by podľa neho neznamenalo vyhlásenie štátnosti, ale bolo by skôr zamerané na vyjadrenie vôle obyvateľov regiónu, ktorú by v primeranom čase a podmienkach realizovalo kurdské politické vedenie.Regionálne veľmoci, najmä susedia Iraku s veľkými kurdskými menšinami, sú dlhodobo proti úsiliu Kurdov o nezávislosť. USA tiež podporujú, aby iracký Kurdistan zostal súčasťou Iraku. Irán a Irak sú blízkymi spojencami od roku 2003, keď padol režim irackého diktátora Saddáma Husajna.