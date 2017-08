Chaos v Bielom dome mal silný vplyv na newyorskú burzu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. augusta (TASR) - Pokračovanie chaosu v Bielom dome spôsobilo, že Dow Jones Industrial, hlavný index newyorskej burzy cenných papierov, skončil týždeň s miernym poklesom. Odchod pravicovo orientovaného hlavného stratéga amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephena Bannona bol vrcholom politického virvaru v uplynulých piatich pracovných dní.Nečakané mierne pozitívne impulzy priniesla správa o spotrebiteľských náladách v auguste v Spojených štátoch. Index Dow Jones Industrial klesol v piatok (18.8.) o 0,35 % na 21.674,51 bodu. V porovnaní s východiskovou úrovňou v pondelok (14.8.) oslabil o 0,8 %. Vo štvrtok (17.8.) sa prepadol o viac ako 1 %. Bol to jeho najsilnejší pokles za tri mesiace.Akcie spoločnosti Nike klesli v piatok o 4,4 %. Až o 28 % sa zosunula hodnota akcií spoločnosti Foot Locker a dostali sa na najslabšiu hodnotu za posledné štyri roky. Americký výrobca športových potrieb zaznamenal pokles výnosov a zisku. Firma by mala pokračovať v zostupnom trende aj do konca druhého polroka.Slabšie štvrťročné výsledky mala aj strojárska firma Deere. Hodnota jej akcií sa skĺzla o 5,4 %.Medzi víťazov piatkového obchodovania patrili akcie obchodnej siete Ross Stores. Vzrástli o 10,7 %.