Chapecoense si zahrá s AS Rím, výťažok poputuje na jeho konto

Traja hráči Chapecoense Neto (vľavo) brankár Follmann na invalidnom vozíku a Alan Ruschel (vpravo), ktorí prežili pád lietadla pred takmer dvoma mesiacmi, si prevzali Juhoamerický pohár počas zápasu proti Palmeiras, 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím odohrá v piatok 1. septembra o 20.45 SELČ špeciálny prípravný zápas proti brazílskemu Chapecoense. Organizátormi stretnutia, ktoré sa uskutoční na Olympijskom štadióne, sú vedenie AS, Vatikán a mesto Rím.Celý zisk zo vstupného poputuje na účet brazílskeho klubu, ktorého 19 hráčov zomrelo vlani v novembri pri leteckom nešťastí neďaleko kolumbijského Medellinu. "Bude to noc plná emócií," uvádza sa na oficiálnom webe rímskeho AS.Predpredaj vstupeniek sa začne 21. augusta.