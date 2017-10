Chára tromi bodmi doviedol Boston k suverénnemu triumfu v Arizone

Slovenský obranca Zdeno Chára (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Montreal - Toronto 3:4 pp,

New York Rangers - New Jersey 2:3,

Philadelphia - Washington 8:2,

Pittsburgh - Florida 4:3,

Tampa Bay - St. Louis 2:1,

Winnipeg - Carolina 2:1,

Dallas - Colorado 3:1,

Minnesota - Columbus 4:5 pp,

Chicago - Nashville 2:1 pp,

Arizona - Boston 2:6 (CHÁRA za hostí 1+2),

Edmonton - Ottawa 1:6,

Vancouver - Calgary 2:5,

San Jose - New York Islanders 1:3,

Los Angeles - Buffalo 4:2

New York 15. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára bol v noci na nedeľu hlavnou postavou duelu zámorskej NHL Arizona - Boston (2:6). Kapitán Bruins sa na jednoznačnom víťazstve hostí podieľal gólom a dvomi asistenciami a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.Pre Cháru to boli prvé kanadské body v novej sezóne. Na ľade odohral 20:18 minút, dokopy vyslal na bránku súpera tri strely, rozdal tri bodyčeky, odsedel si dvojminútový trest a pripísal si aj tri plusky. Bruins aj jeho zásluhou vybojovali už 11. triumf v rade nad Coyotes.Do hry zasiahli v noci aj ďalší Slováci. Chicago s útočníkom Richardom Pánikom zdolalo Nashville 2:1 po predĺžení. Winnipeg v zostave s Markom Daňom si na domácom ľade poradil s Carolinou 2:1.