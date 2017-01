CHARITA: Financovanie služieb pre odkázaných je veľký problém

Na snímke vľavo riaditeľ Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák a vpravo prezident SKCH Mons. Šťefan Sečka počas tlačovej konferencie SKCH pri príležitosti 90. výročia jej založenia, 19. januára 2017 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. januára (TASR) – Na Slovensku existuje veľký problém vo financovaní služieb pre odkázaných ľudí. Vníma to Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá si dnes pripomenula 90. výročie svojho vzniku. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák tvrdí, že štát by mal vo výraznejšej miere podporovať starostlivosť o seniorov či ľudí s postihnutím. "" uviedol pre TASR.Veľa ľudí sa dostáva podľa charity do situácie, keď prídu o obývanie alebo nemajú zabezpečené základné životné potreby. V Bratislave vníma SKCH tento problém ešte citeľnejšie." povedal Gumulák. Rodine na ulici sa podľa neho odoberú deti a rodičia končia v nocľahárni pre ľudí bez domova. Situácia by sa však mohla riešiť aj inak, ak by jej bolo napríklad poskytnuté dočasné bývanie." podotkol generálny sekretár SKCH.Seniori by podľa charity mali zostávať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí a nekončiť predčasne v rôznych zariadeniach. Seniorovi podľa Gumuláka možno na začiatku stačí pomoc opatrovateľky na päť hodín, pri ťažšom stave aj osem hodín. "spresnil. Ako tvrdí, štát financuje do roku 2020 opatrovateľskú službu cez národný projekt z eurofondov. Nevie však povedať, čo sa bude diať po vyčerpaní týchto peňazí.SKCH upozorňuje aj na potrebu rovnocenného financovania štátnych i neštátnych zariadení sociálnych služieb.," uviedol Gumulák.SKCH začala písať svoju históriu v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku. V súčasnosti pomáha prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a sociálnych služieb poskytuje služby seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, ľuďom bez domova či rodinám v krízovej situácii. SKCH zabezpečuje aj v prípade potreby poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci. Na pomoc núdznym doma a v zahraničí ročne vynaloží okolo 21 miliónov eur.