Charita v Prievidzi potrebuje dobrovoľníkov, obed varili aj študenti

Na snímke výdaj obeda v Charite - dome sv. Vincenta v Prievidzi 29. januára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke riaditeľ Charity - domu sv. Vincenta Milan Petráš kontroluje prípravy obedného menu. Foto: TASRFOTO TASR - Alexandra Moštková Foto: TASRFOTO TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 29. januára (TASR) - Z rajčinovej polievky so syrom a ryžou, bravčového mäsa na letný spôsob s knedľou, tvarohového koláča a bábovky pozostávalo dnes obedné menu Charity - domu sv. Vincenta v Prievidzi. Obed pre najmä bezprístrešných obyvateľov mesta tam prišli navariť tínedžeri z Diviackej Novej Vsi, ktorí sú študentmi Združenej strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi, spolu so svojou učiteľkou všeobecno-vzdelávacích predmetov Vierou Mádrovou.Prípravu a výdaj obeda mali na starosti Tomáš a Gabriela. "" priblížila Mádrová. Menu podľa nej pripravili študenti, dohodli sa medzi sebou. "" dodala.Stravu v charite podávajú sedemkrát do týždňa, vrátane sviatkov. V pracovných dňoch zabezpečuje varenie kuchár, počas víkendov je to práve na dobrovoľníkoch. "" ozrejmil riaditeľ Charity - domu sv. Vincenta Milan Petráš.Počas sobôt sa v charite, ako doplnil, strieda osem ľudí, na varenie obeda počas nedieľ sa dobrovoľníci zase prihlasujú prostredníctvom internetu. "" priblížil.Klienti charity zaplatia za stravu symbolickú sumu. Pokiaľ v charite pomáhajú, stravu majú zadarmo, čím sa charita snaží motivovať aj ostatných. "" podotkol Petráš." dodal riaditeľ Charity - domu sv. Vincenta.Charita zabezpečuje okrem poskytovania osobnej hygieny, odevov a výdaja stravy v zimnom období aj nízkoprahovú nocľaháreň, kde má schválených 20 miest, ktoré v prípade potreby dokáže zvýšiť. Klientov charity tvoria bezprístrešní ľudia, tí, ktorí prišli o bývanie, ľudia čakajúci na výkon trestu, prípadne tí, ktorí sa z väzenia vrátili. Vo svojej evidencii má Petráš 120 až 140 bezdomovcov.