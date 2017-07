Charitatívna zbierka školských pomôcok pokračuje aj počas prázdnin

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 17. júla (TASR) – Dať šancu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia získať plnohodnotné vzdelanie je hlavným cieľom zbierky školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity. V poradí ôsmy ročník kampane v Trenčíne pokračuje aj počas prázdnin a potrvá do konca augusta.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, pre sociálne odkázané deti sa zbierajú nové alebo používané pastelky, perá, nožnice, pravítka, zošity, peračníky, fixky, školské tašky a všetko, čo môžu chlapci a dievčatá v škole pri štúdiu využiť.uviedla Ságová.V Trenčíne môžu darcovia priniesť školské potreby do Centra pre rodinu na Farskej ulici a do Rodinného centra Južanček na Kyjevskej ulici.