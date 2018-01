Charlie Winston, Riot Days by Pussy Riot Theatre a Confidence Man na Pohode 2018

Charlie Winston

Charlie Winston získal v roku 2010 European Border Breakers Award pre najlepšieho britského umelca v Európe. Debut Hobo a rovnomenný singel boli číslom jeden vo Francúzsku, pričom album získal platinovú platňu. Jeho chytľavé skladby boli použité v reklamách a seriáloch. Charlieho imidž inšpiroval aj viaceré módne značky, no tento britský pouličný muzikant a trubadúr nie je len dobre nahodený pesničkár , ale aj človek, ktorý poukazuje na environmentálne a sociálne témy. Na Pohode mal vystúpiť už minulý rok, no z osobných dôvodov turné zrušil. V apríli v krátkom videu naznačil, prečo si chcel dať pauzu od hrania, pričom na jeho konci pomaly zmizol vo vode. Prvého januára zverejnil fotku, ako z vody vychádza. Sme radi, že jeho návrat na scénu znamená aj jeho slovenskú premiéru na 22. Pohode.

Riot Days by Pussy Riot Theatre

Na Pohode 2018 vystúpi aj zakladajúca členka Pussy Riot, ruská novinárka, aktivistka a umelkyňa Marija Aľochinová. Držiteľka cien Hannah Arendtovej a LennonOno Grant for Peace príde so svojim hudobno-divadelným projektom Riot Days by Pussy Riot Theatre, ktorý vychádza z jej najnovšej knihy Riot Days. Performance o ruskom disente, zneužívaní moci, neľudských podmienkach v tunajších väzniciach a pracovných táboroch, ale aj o nádeji, uvidíte začiatkom júla na letisku Trenčín.

„Sme hrdí, že máme na Pohode aj členky Pussy Riot, jednoznačne k nám patria. Ich nekompromisnosť a ľudská konzistentnosť je obdivuhodná. V umeleckej i občianskej radikálnosti mi pripomínajú príbeh The Plastic people of The Universe. Aj ich tvorba pripadala mnohým nehodnotná (či príliš expresívna), odsudzovaní boli podobne za vulgaritu a protispoločenské postoje. Podobne ako oni boli a sú ochotné znášať dôsledky svojho konania, podobne boli za slobodu svojho umenia väznené, podobne sa mocou nenechali zlomiť. Je nepochopiteľné, že aj napriek tejto československej skúsenosti sa objavujú (opäť podobne ako v prípade PPU) teórie o zaplatených agentoch západu a protispoločenských živloch. Aj preto je dobré, že sa okrem samotného koncertu môžeme tešiť na debatu o úlohe slobodného umenia a o jeho vzťahu s politikou“, vraví o predstavení Michal Kaščák.

Confidence Man

Po koncerte na Glastonbury 2017 o nich Gigwise napísal, že sú jednou z najlepších kapiel, aké videli v posledných rokoch. Nákazlivé rytmy a chytľavé basové linky chváli aj NME či Gigwise. Vychádzajúce austrálske hviezdy Confidence Man predvedú svoj electro-pop-disco-house a skvelo zosynchronizované pódiové choreografie aj na našom festivale.

