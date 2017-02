Charlieho anjel Farrah Fawcettová by mala 70 rokov

V roku 1947 sa narodila americká herečka a modelka FARRAH FAWCETTOVÁ, známa zo seriálu Charlieho anjeli. Zomrela 25.6.2009. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Corpus Christi/Bratislava 2. februára (TASR) – Vo štvrtok 2. februára uplynie 70 rokov od narodenia americkej filmovej a seriálovej herečky Farrah Fawcettovej, ktorá sa preslávila v populárnom televíznom seriáli Charlieho anjeli zo 70. rokov 20. storočia. Vďaka svojej jemnej kráse a ikonickému účesu sa stala obdivovaným idolom svojej generácie.Narodila sa 2. februára 1947 v Corpus Christi v americkom Texase ako Farrah Leni Fawcettová. V rokoch 1966 až 1969 študovala na Texaskej univerzite v Austine mikrobiológiu, z ktorej úspešne spromovala. Počas štúdia v prvom ročníku sa Fawcettová stala školskou kráľovnou krásy a následne sa jej fotografia dostala do hereckého registra v Hollywoode. Netrvalo dlho a anjelsky krásnu blondínu si všimol filmový agent.Na televíznych obrazovkách sa Fawcettová objavovala spočiatku ako modelka v reklamách na najrôznejšie produkty. Debutovala úlohou v seriáli I Dream Of Jeannie (1965). V roku 1969 si zahrala po boku Jeana-Paula Belmonda vo francúzskej komédii Un homme qui me plaît (Muž, ktorý sa mi páči, 1969). Neskôr sa objavila v seriáloch Owen Marshall: Counselor at Law (1971) a v The Six Million Dollar Man (1974-1976).Zlom v kariére Farrah Fawcettovej prišiel v roku 1976 s úlohou súkromnej vyšetrovateľky Jill Munroeovej vo filme Charlie's Angels (Charlieho anjeli, 1976). Na základe úspechu filmu sa začal natáčať rovnomenný seriál o troch tajných agentkách pracujúcich pre záhadného obchodníka Charlieho, ktorý sa rýchlo stal hitom na celom svete. Z Farrah Fawcettovej sa stala hollywoodska hviezda a ikona krásy, ktorú ženy napodobňovali a muži milovali. Jej fotografia v jednodielnych červených plavkách z tohto obdobia sa stala najpredávanejším plagátom všetkých čias a Fawcettovej podiely z jej predaja vyniesli vyššie honoráre ako Charlieho anjeli. V rovnakom roku si zahrala aj v úspešnom filme Logan's Run (Loganov beh, 1976) po boku Michaela Yorka, medzi jej ďalšie snímky patrí dobrodružné sci-fi Saturn 3 (1980) alebo komédia The Cannonball Run (Tajný závod, 1981). Dramatickú rolu týranej ženy Farrah Fawcettová vynikajúco stvárnila vo filme The Burning Bed (Horiaca posteľ, 1984). Príbeh drámy bol založený na skutočnej udalosti a Fawcettová bola za svoj pôsobivý výkon nominovaná na tri ceny Emmy (Emmy Award), ktoré sú v USA každoročne udeľované za televíznu tvorbu. Jej herecké nadanie potvrdila tiež nominácia na Zlatý Glóbus za úlohu vo filmovej verzii divadelnej hry Extremities (Extrémnosti, 1986). Ďalšie nominácie na spomínané ceny získala za film Nazi Hunter: The Beate Klarsfeld Story (1986) a za výborné stvárnenie vrahyne Diany Dowsonovej v miniseriáli Small Sacrifices (Malé obete, 1989). K významnejším filmom Farrah Fawcettovej patrí tiež dráma The Apostle (Apoštol, 1997), komédia Dr. T & the Women (Dr. T a jeho ženy, 2000) alebo komédia The Cookout (2004).V rokoch 1973–1982 bola vydatá za herca Leeho Majorsa, od roku 1982 až do svojej smrti tvorila pár s hercom Ryanom O'Nealom, s ktorým mala syna Redmonda.V roku 2006 Farrah Fawcettovej diagnostikovali rakovinu konečníka a hrubého čreva. Vďaka chemoterapii sa jej podarilo načas vyliečiť, neskôr sa však rakovina vrátila a v máji roku 2009 bol jej zdravotný stav už kritický. Jej partner Ryan O'Neal ju začiatkom júna požiadal o ruku, svadbu však už nestihli. Zomrela 25. júna 2009 na jednotke intenzívnej starostlivosti v kalifornskej Santa Monice vo veku 62 rokov.Fanúšikovia Farrah Fawcettovej však na ňu len tak nezabudnú, pretože počas svojej kariéry dokázala, že bola nielen nádhernou ženou s nemiznúcim úsmevom, ale aj nadanou a talentovanou herečkou.