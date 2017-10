Chárov Boston si poradil so San Jose 2:1, Detroit s Tatarom prehral

Slovenský obranca Zdeno Chára (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

Boston - San Jose 2:1, New York Rangers - Arizona 5:2, Pittsburgh - Winnipeg 2:1 pp, Toronto - Carolina 3:6, Florida - Anaheim 8:3, Montreal - Los Angeles 0:4, Ottawa - Philadelphia 5:4, Tampa Bay - Detroit 3:2, Minnesota - New York Islanders 6:4, Edmonton - Dallas 5:4, Vancouver - Washington 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. októbra (TASR) - V jedenástich zápasoch zámorskej NHL v noci na piatok zasiahli do hry dvaja slovenskí hokejisti, no nebodoval z nich ani jeden. Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom zdolal doma San Jose 2:1, slovenský obranca odohral 26:40 min., pripísal si jeden strelecký pokus, plusový bod a vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu. O oba góly Bruins sa postaral Danton Heinen, pre ktorého to boli premiérové zásahy v profilige.V ďalšom nočnom zápase Detroit s útočníkom Tomášom Tatarom nestačil na domácu Tampu Bay, ktorej podľahol 2:3. Tatar vyslal počas 16:55 min. na bránku súpera dve strely. Ofenzívne opory "bleskov" Steven Stamkos a Nikita Kučerov vyrovnali klubový rekord Martina St. Louisa z ročníka 2009/2010, keď bodovali v 11. zápase v rade od začiatku sezóny. Kučerov strelil 12. gól v sezóne a neskôr prihral na presilovkový gól Stamkosa. Pred Petrom Budajom dostal v bránke Lightning prednosť Rus Andrej Vasilevskij. Nechytal ani Jaroslav Halák, ktorého NY Islanders podľahli v Minnesote 4:6. V bránke "ostrovanov" bol Nemec Thomas Greiss.Florida rozdrvila Anaheim 8:3 aj zásluhou hetriku českého krídelníka Radima Vrbatu.