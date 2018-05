Chatámí: Európskym signatárom dohody s Iránom nehodno dôverovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 11. mája (TASR) - Vysokopostavený iránsky duchovný Ahmad Chatámí v piatok vyhlásil, že európskym krajinám, ktoré v júli 2015 podpísali dohodu o iránskom jadrovom programe, nehodno dôverovať. Chatámí to uviedol počas tradičných piatkových bohoslužieb, ktorých priamy prenos vysielala iránska televízia.Píše o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že práve európske krajiny sa snažia zachrániť budúcnosť tejto medzinárodnej zmluvy. Je totiž ohrozená rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA od nej odstupujú a obnovia svoje sankcie voči Iránu.Chatámí v tejto súvislosti obvinil Spojené štáty zo snáh o zosadenie iránskeho vedenia a dodal, žeuviedol duchovný.Európskymi signatármi zmluvy o iránskom jadrovom programe je trojica členských štátov EÚ - Británia, Francúzsko a Nemecko -, ako aj Rusko. Okrem nich dohodu známu ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) podpísala ešte aj Čína a USA.Na základe tejto zmluvy boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj jadrový program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní. Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.Duchovný Chatámí vo svojom prejave súčasne varoval, že ak bude Izrael reagovaťTel Aviv a Haifa budú zrovnané so zemou.Reagoval tým zrejme na fakt, že Izrael v noci na štvrtok zaútočil na desiatky iránskych cieľov v Sýrii. Išlo o jeho reakciu na odpálenie iránskych rakiet na izraelské vojenské pozície na Golanských výšinách. Bola to zároveň najväčšia vojenská operácia Izraela v Sýrii od vojny z roku 1973.Izrael už predtým viackrát upozornil, že nebude tolerovať prítomnosť svojho úhlavného nepriateľa - Iránu - pri svojich hraniciach.V konflikte v Sýrii bojujú iránske jednotky po boku armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Podporovateľom Sýrie je aj Rusko.