CHCEL SA ZACHRÁNIŤ: Lupiča náhrdelníka prezradila bolesť brucha

Brémy 31. decembra (TASR) - Nemecký lupič oľutoval v sobotu svoj trestný čin a jeho ľútosť mala podobu doslova bodavej fyzickej bolesti. V nemeckom prístavnom meste Brémy ho obvinili z krádeže zlatého náhrdelníka.Traja svedkovia v sobotu spozorovali, ako mladý muž strhol 66-ročnej žene náhrdelník z krku, a začali ho prenasledovať. Rýchlo dobehli mladíka, ktorého pokladali za páchateľa, a zadržiavali ho až do príchodu polície.Po ukradnutom náhrdelníku však nebolo ani stopy. Ale iba dovtedy, kým sa údajný zlodej nezačal sťažovať na bolesti brucha. Osemnásťročného mladíka vzali do nemocnice, kde ho zröntgenovali a na snímke sa objavil náhrdelník.Tínedžera potom odviedli do väzby, informovala tlačová agentúra DPA.