Chceli byť astronautmi NASA, po výcviku absolvujú lety na Mars či Mesiac

HOUSTON 8. júna - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predstavil dvanásť nových budúcich astronautov. Sedem mužov a päť žien vo veku od 29 do 42 rokov vybrali z celkovo 18 300 žiadateľov.Nováčikov čaká dvojročný tréning. Po ňom budú môcť absolvovať lety na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), Mars či Mesiac, kam by ich mala dopraviť raketa Orion, ktorá je v súčasnosti vo fáze vývoja. NASA v súčasnosti spolupracuje na raketách pre ľudskú posádku aj so spoločnosťami SpaceX a Boeing.Viceprezident USA Mike Pence predstavil spomínanú vybranú dvanástku počas ceremoniálu v texaskom Johnson Space Center. Ako vyhlásil, prezident USA Donald Trump "je pevne odhodlaný, aby si Amerika udržala vedúce miesto vo vesmíre".NASA vyberala astronautov po prvý raz v roku 1959 a odvtedy tak urobila ďalších 21 ráz. Medzi nových členov a členky patria Kayla Barron, Zena Cardman, Raji Chari, Matthew Dominick, Bob Hines, Warren Hoburg, Jonny Kim, Robb Kulin, Jasmin Moghbeli, Loral O'Hara, Frank Rubio a Jessica Watkins. Pripojili sa k doterajším 44 astronautom NASA.