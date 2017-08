Chcete ísť na dovolenku, ale máte psa. Nie je problém

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – Ľudia, ktorí majú psy, s nimi najčastejšie cestujú na dovolenku do zariadení priateľských k psičkárom v Taliansku, Chorvátsku, Vysokých Tatrách či v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Pre TASR to uviedla majiteľka cestovnej agentúry Doggie Tour Martina Mihalenková.priblížila Mihalenková.Vo svojej praxi v agentúre sa nestretáva s prehnanými požiadavkami zákazníkov.povedala Mihalenková, ktorá vždy túžila pracovať v oblasti cestovného ruchu.vysvetlila Mihalenková.Sprostredkovanie pobytov nie je jedinou náplňou Doggie Tour. Na svojom webe poskytujú informácie i o útulkoch, kynologických a agility kluboch či hoteloch pre psy. Do budúcna chcú vytvoriť anglickú, nemeckú a ruskú jazykovú verziu webstránky a tiež uvažujú o užšej spolupráci s rôznymi subjektmi, venujúcimi sa starostlivosti o psy.