Chcete ísť Rumunska? V Bratislave sa spúšťa nová autobusová linka

Na archívnej snímke autobus spoločnosti RegioJet Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. júna (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet spustí od 28. júna tohto roku novú autobusovú linku z Bratislavy až do Rumunska, konkrétne do miest Arad a Temešvár. Linka bude podľa hovorcu spoločnosti Aleša Ondrůja premávať trikrát týždenne.vymenoval Ondrůj.Linka bude v smere do Rumunska premávať každú stredu, piatok a v nedeľu a v opačnom smere z Rumunska do Bratislavy v pondelok, vo štvrtok a v sobotu.priblížil Ondrůj.Linku dopravca otvára pred začiatkom letnej sezóny.odôvodnila obchodná riaditeľka autobusovej dopravy spoločnosti Marcela Hamříková.Pripomenula, že tesne pred letom dopravca spustil aj turistickú sezónnu linku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu.avizovala.