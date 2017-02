Chcete podporiť zdravie ženských sŕdc? Oblečte si dnes červený odev

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Dallas 3. februára (TASR) - Na podporu povedomia o chorobách srdca a srdcovo-cievneho systému žien si ľudia v USA v prvý piatok vo februári od roku 2002 obliekajú červený odev počas Národného dňa nosenia červeného odevu (National Wear Red Day). Deje sa tak s cieľom upozorniť ženy na najväčšiu hrozbu pre ich zdravie - ochorenia srdcovo-cievneho systému. V roku 2017 prvý piatok druhého mesiaca roku pripadol na 3. februára a je pripravená kampaň Pravda o srdci (The Heart Truth).Pracovníci Americkej asociácie srdca (The American Heart Association) a Národného ústavu srdca, pľúc a krvi (The National Heart, Lung and Blood Institute) sa v roku 2003 zúčastnili na akcii zameranej na zvýšenie povedomia o chorobe, ktorá v USA ročne postihne 500.000 žien.Podstatou akcie bolo upozorniť ženy, aby venovali pozornosť ochoreniam srdca. Z tejto akcie, ako uviedol portál goredforwomen.org, vzišiel Národný deň nosenia červeného odevu, ktorý sa bude konať každý rok v prvý piatok vo februári so zameraním na zvyšovanie povedomia o chorobách srdca, ktoré súV roku 2017 pôjde o 15. ročník Národného dňa nosenia červeného odevu a stále ide o rovnaké zameranie - upozorniť na národnej úrovni, že je potrebné venovať pozornosť problematike zdravia srdcovo-cievneho systému žien.