Chcete pomôcť pacientom? Podarujte pyžamo či nočnú košeľu

Bratislava 16. januára (TASR) – Pacientska organizácia Europacolon Slovensko spúšťa dnešným dňom zbierku pyžám a nočných košieľ pre pacientov, ktorí sa v nemocniciach ocitli náhle. Pomôžu tiež hospitalizovaným, ktorých zdravotný stav si vyžaduje ich častú výmenu.povedala Jana Pifflová-Španková z organizácie. Týkať sa to podľa nej bude nemocníc, kde systém v nich povoľuje vlastné pyžamá.Tento druh oblečenia možno odovzdať v poradenskom boxe organizácie v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave na Klenovej 1 či vo Východoslovenskom onkologickom ústave (VOÚ) v Košiciach na Rastislavovej ulici 43.Poradenské centrum sa v NOÚ nachádza na 1. poschodí v Rádiologickom pavilóne (chodba vpravo), pyžamá možno osobne doniesť od 9.00 h do 12.00 h. Zvyčajne býva otvorené v pondelok a stredu. Vo VOÚ ich možno doniesť v stredu od 9.00 h do 12.00 h, a to do suterénu na - 1. prvé poschodie.dodala Pifflová-Španková.Europacolon Slovensko zvyšuje na Slovensku povedomie o rakovine hrubého čreva a pankreasu. Pacientom poskytuje emočnú podporu i psychosociálne poradenstvo v onkologických ústavoch v Bratislave a Košiciach. Viac informácií o organizácii možno získať na webe europacolon.sk.