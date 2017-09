Chcete si zmeniť zdravotnú poisťovňu? Máte na to ešte týždeň

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva posledný týždeň. Prepoistiť sa možno do 30. septembra. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ zaznamenal 72.620 prihlášok (údaj k 1.9.), uviedla pre TASR jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová.Prihlášku na zmenu od budúceho roka možno podať len do jednej zdravotnej poisťovne.vysvetlila Pivarčiová.Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, vždy najneskôr do konca septembra. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.