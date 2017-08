Chcete vedieť všetko o vašom tele? Využite služby na festivale FITFEST

Foto: FITFEST Foto: FITFEST

Bratislava 9. augusta (OTS) - Centrum Bratislavy počas 15. až 17. septembra privíta všetkých nadšencov zaujímajúcich sa o svoje zdravie, ktorí milujú pohyb, smiech a dobrú hudbu. Preto by ste na ňom určite nemali chýbať ani vy!Okrem skvelého speváka Roba Pappa, ktorý bude sprevádzať návštevníkov tohto festivalu, sa však môžete tešiť aj na rôzne služby spojené so zdravým. Svoju pozornosť by ste určite mali venovať stánku najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni na Slovensku DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Počas celého festivalu budú pre vás ponúkať služby ako meranie krvného tlaku, meranie špeciálnym prístrojom BMI, ktorý vypočíta index telesnej hmotnosti. Taktiež si môžete odmerať smokerlýzerom CO v pľúcach a zistiť, či vám fungujú správne. Nezabudnú ani na komplexné vyšetrenie celého ľudského tela pomocou merania rezonančným magnetickým kvantovým analyzátorom.Sieť ProCare si taktiež pripravila rôzne aktivity a poradenstvo ohľadom zdravia. V ich stánku nájdete aj podologickú poradňu, detského ortopéda, ORL pre deti a iOi merania, ktoré vám budú k dispozícii po celý čas festivalu. Nezabudli ani na fyzioterapeutickú poradňu a rôzne cvičenia pre zlepšenie vášho pohybového stavu.V zdravom tele, zdravý duch a festival nezabudol ani na krásnu pleť. Túto sféru pokryje na festivale spoločnosť Dermacol , ktorá ponúkne každému návštevníkovi poradenstvo ohľadom pleti. Budete môcť vyskúšať rôzne testery krémov, spýtať sa na radu, prípadne sa dozviete o ďalšom postupe ohľadom vášho problému. Všetky produkty budú k dispozícii na zakúpenie aj priamo na mieste.Všetky tieto aktivity a služby vám ponúkajú spoločnosti úplne zdarma. Viac informácii a rôzne súťaže nájdete na stránke www.fitfest.sk Všetci prezentujúci, účinkujúci a organizátori sa na vás tešia na festivale zdravia FITFEST