Chelsea chce v LM odčiniť ligovú blamáž, Mourinhov návrat do Lisabonu

Tréner Manchestru United Jose Mourinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18 (streda 18. októbra, 20.45 SELČ):



A-skupina



Benfica Lisabon - Manchester United /rozhodca: Felix Zwayer (Nem.)/

CSKA Moskva - FC Bazilej /Björn Kuipers (Hol.)



Tabuľka:



1. Manchester United 2 2 0 0 7:1 6

2. FC Bazilej 2 1 0 1 5:3 3

3. CSKA Moskva 2 1 0 1 3:5 3

4. Benfica Lisabon 2 0 0 2 1:7 0



B-skupina



Bayern Mníchov - Celtic Glasgow /Sergej Karasev (Rus.)/

RSC Anderlecht Brusel - Paríž St. Germain /Pavel Královec (ČR) - asistent Roman SLYŠKO (SR)/



Tabuľka:



1. Paríž St. Germain 2 2 0 0 8:0 6

2. Bayern Mníchov 2 1 0 1 3:3 3

3. Celtic Glasgow 2 1 0 1 3:5 3

4. Anderlecht Brusel 2 0 0 2 0:6 0



C-skupina



FK Karabach Agdam - Atletico Madrid /Ruddy Buquet (Fr.)/ /18.00 SELČ/

Chelsea Londýn - AS Rím /Damir Skomina (Slovin.)/



Tabuľka:



1. Chelsea Londýn 2 2 0 0 8:1 6

2. AS Rím 2 1 1 0 2:1 4

3. Atletico Madrid 2 0 1 1 1:2 1

4. Karabach Agdam 2 0 0 2 1:8 0



D-skupina



Juventus Turín - Sporting Lisabon /Michael Oliver (Angl.)/

FC Barcelona - Olympiakos Pireus /William Collum (Škót.)/



Tabuľka:



1. FC Barcelona 2 2 0 0 4:0 6

2. Sporting Lisabon 2 1 0 1 3:3 3

3. Juventus Turín 2 1 0 1 2:3 3

4. Olympiakos Pireus 2 0 0 2 2:5 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Futbalisti Chelsea Londýn nastúpia v šlágri stredajšieho programu skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18 proti AS Rím s cieľom rehabilitovať sa za blamáž z domácej súťaže. Úradujúci anglický šampión v sobotu v Premier League šokujúco prehral na pôde posledného Crystal Palace 1:2. Aj Rimania ťahali cez víkend za kratší koniec, na Stadio Olimpico prehrali s Neapolom v zostave s Marekom Hamšíkom 0:1.Chelsea je so šiestimi bodmi na čele C-skupiny a v prípade plného zásahu s AS si môže pootvoriť dvere do osemfinále.zdôraznil pre klubový web tréner Chelsea Antonio Conte.V druhom dueli skupiny nastúpia už od 18.00 SELČ proti sebe Karabach Agdam a Atletico Madrid. Španieli majú na konte zatiaľ iba jediný bod a ak chcú pomýšľať na účasť vo vyraďovačke, na pôde azerbajdžanského nováčika musia zvíťaziť. "Los Colchoneros" mali v sobotňajšom šlágri La Ligy na dosah skalp Barcelony, napokon však remizovali 1:1.uviedol tréner Atletica Diego Simeone.Bayern Mníchov pôjde do zápasu B-skupiny proti Celticu Glasgow s cieľom odčiniť prehru 0:3 s Parížom St. Germain, ktorá vyústila v prepustenie trénera Carla Ancelottiho. Jeho nástupca Jupp Heynckes odštartoval svoje štvrté pôsobenie v bavorskej metropole bundesligovým triumfom 5:0 nad Freiburgom. Práve pod vedením Heynckesa vyhral Bayern doposiaľ poslednýkrát Ligu majstrov - v sezóne 2012/2013 po finálovom triumfe nad Borussiou Dortmund.nechal sa počuť Heynckes.Paríž St. Germain bude chcieť na pôde Anderlechtu Brusel potvrdiť pozíciu tabuľkového lídra. V sobotu v Ligue 1 sa na pôde Dijonu dlho trápil, o jeho triumfe rozhodol až v nadstavenom čase svojím druhým gólom Thomas Meunier. Pravý obranca patrí v tejto sezóne ku kľúčovým hráčom tímu trénera Unaia Emeryho a je platný aj v belgickej reprezentácii. V uplynulých desiatich zápasoch za PSG a národný tím zaznamenal sedem gólov a rovnaký počet asistencií.citovala Meuniera agentúra AP. Jedným z asistentov českého hlavného rozhodcu Pavla Královca bude Slovák Roman Slyško.V A-skupine privíta bezbodová Benfica Lisabon doposiaľ stopercentný Manchester United. Zápas bude mať špecifickú príchuť pre trénera hostí Joseho Mourinha, obrancu Victora Lindelöfa i stredopoliara Nemanju Matiča, všetci traja totiž v minulosti pôsobili na Štadióne svetla. Mourinho v sezóne 2000/01 nahradil na poste hlavného trénera Heynckesa, pri kormidle však vydržal iba dva mesiace. Vtedajší prezident klubu Manuel Vilarinho totiž namiesto Mourinha angažoval bývalého hráča Benficy Toniho.priznal Vilarinho pre portugalské médiá.V D-skupine bude pútať pozornosť duel o druhé miesto tabuľky medzi Juventusom Turín a Sportingom Lisabon. Taliansky majster prežíva menšiu krízu. V Serii A stratil päť bodov, keď najskôr remizoval na pôde Atalanty Bergamo 2:2 a v sobotu prehral doma s Laziom Rím 1:2. Smutným hrdinom oboch duelov bol Argentínčan Paulo Dybala, ktorý nepremenil dva pokutové kopy. Barcelona môže proti Olympiakosu Pireus urobiť dôležitý krok k prvenstvu v skupine. Zverenci trénera Ernesta Valverdeho sú na čele tabuľky so ziskom šiestich bodov, Gréci vyšli v zápasoch so Sportingom i Juventusom naprázdno.