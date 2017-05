Chelsea je už len krok od zisku titulu, Conte velebil Fabregasa

Hráči Chelsea, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. mája (TASR) - Futbalistov Chelsea Londýn delí už iba jediné víťazstvo od zisku anglického titulu. V 36. kole Premier League zdolali FC Middlesbrough 3:0 a pred Tottenhamom Hotspur majú pred záverečnými tromi zápasmi v sezóne sedembodový náskok. O novom šampiónovi sa môže rozhodnúť už v piatok v prípade triumfu "The Blues" v dohrávke na pôde West Bromwich Albion.Po zisku troch bodov proti Middlesbrough tréner Chelsea Antonio Conte nešetril slovami chvály na adresu Cesca Fabregasa. Španielsky stredopoliar nahradil v základnej jedenástke N'Gola Kanteho a asistoval pri prvom góle Diega Costu i pri presnom zásahu Nemanju Matiča. Fabregas nastúpil v tejto sezóne od začiatku v jedenástich stretnutiach. Na konto si pripísal štyri góly a 11 asistencií.povedal Conte pre akreditované médiá.Chelsea rozhodla o svojom víťazstve už v prvom polčase, keď si vypracovala dvojgólový náskok.dodal bývalý kormidelník talianskej reprezentácie.zdôraznil Fabregas, ktorý ako prvý hráč v histórii súťaže zaznamenal v šiestich sezónach za sebou minimálne desať asistencií. Do Chelsea prišiel v roku 2015 z Arsenalu Londýn.Middlesbrough po prehre na Stamford Bridge minimálne na rok opúšťa elitu. Kapitán tímu Ben Gibson označil zostup do Championship za najhorší moment v kariére. "povedal Gibson.