Chelsea Londýn angažovala Hazardovho mladšieho brata Kyliana

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea Londýn angažoval 22-ročného stredopoliara Kyliana Hazarda.Belgičan sa stretne v jednom tíme so svojim starším bratom Edenom, najskôr však bude pôsobiť v družstve do 23 rokov. Kylian Hazard prichádza do klubu z maďarského Újpest FC. Informovala agentúra AP.