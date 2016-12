Chelsea zdolala Bournemouth, Manchester City vyhral v Hulle

Na snímke hráč Chelsea Pedro strieľa svoj druhý gól a tretí mužstva v 93. minúte v zápase vianočného 18. kola anglickej futbalovej Premier League FC Chelsea - FC Bournemouth (3:0) v pondelok 26. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumáre – 18. kolo:



FC Watford – FC Crystal Palace 1:1 (0:1)



Góly: 71. Deeney (11m) – 26. Cabaye, 20.304 divákov.





Arsenal Londýn – West Bromwich Albion 1:0 (0:0)



Gól: 86. Giroud, 59.925 divákov.





FC Burnley – FC Middlesbrough 1:0 (0:0)



Gól: 80. Gray





Chelsea Londýn – AFC Bournemouth 3:0 (1:0)



Góly: 24. a 90.+3 Pedro, 49. Hazard (11m), 41.384 divákov.





Leicester City – FC Everton 0:2 (0:0)



Góly: 51. Mirallas, 90.+1 Lukaku, 31.985 divákov.





Manchester United – AFC Sunderland 3:1 (1:0)



Góly: 39. Blind, 82. Ibrahimovič, 86. Mkhitaryan – 90.+1 Borini





Swansea City – West Ham United 1:4 (0:1)



Góly: 89. Llorente – 13. Ayew, 50. Reid, 78: Antonio, 90. Carroll, 20.757 divákov.





Hull City – Manchester City 0:3 (0:0)



Góly: 72. Toure, 78. Iheanacho, 90.+4 Davies (vlastný.), 23.134 divákov.

Londýn 26. decembra (TASR) – V úvodnom zápase tradičného vianočného kola anglickej futbalovej Premier League remizoval Watford s Crystal Palace 1:1. Londýnsky klub, na ktorého lavičke absolvoval na Boxing Day premiéru tréner Sam Allardyce, viedol od 26. minúty po krížnej strele francúzskeho stredopoliara Yohana Cabayeho.Ešte pred prestávkou mohli hráči Crystal Palace zvýšiť skóre, no Bentekeho pokutový kop brankár Gomes zneškodnil. Domáci vyrovnali na 1:1 v druhom dejstve zásluhou útočníka Troya Deeneyho, ktorý nariadený pokutový kop premenil.Hráči Chelsea Londýn zdolali Bournemouth 3:0 a AFC tak oplatili minuloročnú prehru, keď Cherries ukradli na Stamford Bridge všetky body. Líder tabuľky má pred druhým Liverpoolom, ktorý má zápas k dobru, deväťbodový náskok. Do prvej štvorky sa snaží prebojovať Manchester United, ktorý zvíťazil nad Sunderlandom 3:1.Netradičný protest si na pondelok pripravil majiteľ Leicestru City, ktorý rozdal fanúšikom 30.000 masiek s podobizňou Jamieho Vardyho. Útočníka potrestala národná asociácia FA trojzápasovým dištancom za vylúčenie v zápase so Stoke a jej rozhodnutie označil Vichai Srivaddhanaprabha za neférové. Očakávaný adresát protestu, šéf FA Greg Clarke, videl na štadióne King Power Stadium prehru úradujúceho majstra s Evertonom 0:2. Manchester City zvíťazil na ihrisku posledného Hullu 3:0.