Chemická skládka vo Vrakuni môže ovplyvniť aj ceny nehnuteľností

Ilustračná snímka.

Bratislava 19. júna (TASR) – Správy o kontaminácii podzemných vôd z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni ovplyvnia aj rozhodovanie pri nákupe nehnuteľností a zároveň môžu znížiť ich cenu. Tvrdí to Realitná únia SR, najväčšie združenie realitných kancelárií a maklérov na Slovenku. Ceny nehnuteľností v zasiahnutých oblastiach môžu podľa jej odhadu klesnúť až o desať percent.Ak nie je možné, vodu v studniach používať ani ako závlahovú, bude cena takýchto nehnuteľností podľa únie klesať z dôvodu nižšieho záujmu kupujúcich.vysvetlila.V prípade predaja bytov, do ktorých je privádzaná bezchybná voda verejným vodovodom, by ekologický problém nemal mať podľa Realitnej únie SR výraznejší vplyv.podotkla únia.Tento stav má trvať dovtedy, kým sa ekologický problém nevyrieši a verejná mienka sa nenapraví. Realitná únia SR tvrdí, že ak budú realizované plány sanácie skládky, v dlhodobom horizonte sa ceny znova štandardizujú, aj keď s časovým omeškaním.vysvetlila únia. Vzniknutá situácia je ale vhodnou príležitosťou pre investorov, ktorí by dokázali nehnuteľnosti v momentálne ohrozených oblastiach získať za výhodnejšiu cenu.Realitná únia SR podotýka, že charakter ekologickej hrozby, význam Žitného ostrova a lokality či silný verejný záujem, bude zrejme viesť k efektívnemu konaniu zodpovedných orgánov.skonštatovala.Ministerstvo životného prostredia koncom minulého týždňa informovalo, že zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nie sú nateraz ohrozené kontaminovanou podzemnou vodou z tejto skládky. Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Voda zo studní v týchto lokalitách nie je preto vhodná na pitie, umývanie, kúpanie či polievanie. Ministerstvo už spustilo verejné obstarávanie na sanáciu skládky. Použiť sa má metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia.