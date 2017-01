Chicago sa chce pred uzávierkou výmien posilniť, má záujem o Tatara

Slovenský hokejový reprezentant, hráč NHL Tomáš Tatar. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Chicago 22. januára (TASR) - O slovenského hokejistu v službách Detroitu Tomáša Tatara sa zaujíma konkurenčné Chicago. Podľa zámorských médií by mohli Blackhawks získať 26-ročného útočníka pred uzávierkou výmien v zámorskej NHL, ktorá je 1. marca.Ako uviedol denník Chicago Sun-Times s odvolaním sa na dva ligové zdroje, medzi predstaviteľmi "jastrabov" a "červených krídel" už prebehli predbežné rozhovory ohľadne Tatara i jeho spoluhráča z Detroitu Gustava Nyquista. Blackhawks by radi angažovali hráča na ľavé krídlo druhého útoku ku kapitánovi Jonathanovi Toewsovi a jednou z možností je práve trejd s Red Wings. Tí by zasa radi získali obrancu pripraveného pravidelne nastupovať v NHL. Chicago má v prvom tíme a na farme v Rockforde takých zadákov dostatok, podľa Sun-Times desať až jedenásť.Tatar podáva zatiaľ v tomto ročníku kolísavé výkony, po slabšom štarte sa jeho hra síce postupne zlepšuje, no na prekonanie jeho najlepšej sezóny v NHL (2014/2015, 29 gólov + 27 asistencií) to nevyzerá. V 46 zápasoch základnej časti strelil 10 gólov a pridal 12 asistencií. Pre Blackhawks by bol zaujímavý aj kvôli jeho prijateľnému platu (2,75 milióna dolárov na sezónu) a zmluve, ktorá mu po aktuálnej sezóne vyprší. V prípade jej nepredĺženia by sa stal obmedzeným voľným hráčom. Ak by kluby zrealizovali túto transakciu, Tatar by rozšíril slovenskú enklávu v Chicagu, kde už pôsobí trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Marián Hossa ako i jeho mladší krajan Richard Pánik.Detroit však nie je jediným klubom, ktorý by v tomto smere mohol Chicagu pomôcť. Podľa zámorských médií sa "Hawks" zaujímajú aj o Jamesa van Riemsdyka z Toronta či veteránov Jaroma Iginlu z Colorada a Patricka Sharpa z Dallasu. V tejto fáze sezóny generálni manažéri informatívne oslovujú ostatné kluby a sondujú záujem o svojich hráčov, trejdy sa však väčšinou uskutočnia až tesne pred uzávierkou výmien, keď bude jasné, kto je kupcom a kto predajcom."Jastrabi", pohybujúci sa s rozpočtom tesne pod platovým stropom, zvyknú pravidelne pred play off obetovať draftové voľby za skúsených útočníkov. V roku 2015 takto získali Antoinea Vermettea, ktorý potom pomohol klubu k zisku Stanleyho pohára, vani zasa pred uzávierkou angažovali Andrewa Ladda, ktorý sa tak na krátky čas vrátil do svojho bývalého klubu.