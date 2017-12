China Aircraft Leasing kupuje 50 lietadiel od Airbusu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 29. decembra (TASR) - Lízingová spoločnosť China Aircraft Leasing Group kúpi od európskeho výrobcu Airbus 50 lietadiel za vyše 5 miliárd USD. Spoločnosť tak reaguje na rast dopytu po leteckej doprave na čínskom trhu, ktorý smeruje k pozícii svetovej jednotky.China Aircraft so sídlom v Hongkongu, ktorá v súčasnosti vlastní 107 lietadiel, oznámila, že hodnota kontraktu, v rámci ktorého kúpi 50 lietadiel A320neo, dosahuje pri katalógových cenách 5,42 miliardy USD (4,54 miliardy eur). Konečná suma však bude podľa lízingovej spoločnosti nižšia. Očakáva, že Airbus jej poskytne zľavu, čo výrobcovia pri väčších objednávkach zvyčajne robia.Lietadlá by mal Airbus dodávať postupne, pričom posledná dodávka je naplánovaná na koniec roka 2023, uviedla China Aircraft, ku ktorej zákazníkom patria napríklad Air China či ANA Holdings.China Aircraft Leasing, podobne ako jej konkurenti, reaguje na rast záujmu o leteckú dopravu. Očakáva sa, že už okolo roku 2022 by Čína mala vystriedať USA na pozícii najväčšieho leteckého trhu na svete. Americký výrobca lietadiel Boeing predpokladá, že Čína bude do roku 2036 potrebovať 7240 nových lietadiel v hodnote okolo 1,1 bilióna USD. Z nich asi tri štvrtiny budú predstavovať úzkotrupé lietadlá, ku ktorým patrí aj A320neo.