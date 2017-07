China Eastern Airlines získa podiel v Air France-KLM

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 30. júla (TASR) - Čínska spoločnosť China Eastern Airlines sa dohodla na kúpe 10-% podielu vo francúzsko-holandských aerolíniách Air France-KLM v rámci svojich plánov na expanziu v Európe.Štátna čínska spoločnosť zaplatí približne 375 miliónov eur za podiel v Air France-KLM. Uviedla to v správe pre burzu v Hongkongu.V dokumente sa ďalej píše, že americká letecká spoločnosť Delta Airlines získa tiež 10-% podiel v Air France-KLM.Všetky tri letecké spoločnosti spoločne vybudujú globálnu sieť, ktorá im umožní poskytovať cestujúcim pohodlnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie služby, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení China Eastern Airlines. Okrem toho dohoda umožní čínskym aerolíniám "rozšíriť sieť svojich liniek o nové trhy a zlepšiť imidž značky".Čínsky úrad pre civilné letectvo povzbudzuje čínske aerolínie, aby expandovali do zahraničia a stali sa medzinárodne uznávanými značkami.Aj vláda v Pekingu tradične nabáda domáce firmy, aby investovali v zahraničí, našli nové trhy, získali prístup k technológiám a zvýšili vplyv Číny vo svete. Aj keď na druhej strane, čínske úrady nedávno prijali tvrdší postoj k odlevu kapitálu pre obavy o neopatrné akvizície.Air France-KLM v súvislosti s dohodu uviedli, že im poskytne vedúce postavenie v Šanghaji.Francúzsko-holandské aerolínie tento týždeň oznámili, že získali 31-% podiel v leteckej spoločnosti Virgin Atlantic za približne 220 miliónov libier (245,62 milióna eur). Transakciu by mali dokončiť na budúci rok po jej schválení príslušnými regulačnými úradmi.Air France-KLM sa tak stanú druhým najväčším akcionárom Virgin Atlantic po Delta Airlines, ktorá v nich vlastní 49-% podiel.