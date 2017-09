Chivas Regal aj tento rok partnerom EY Podnikateľ roka

Foto: MCC PRofessionals / Chivas Regal Foto: MCC PRofessionals / Chivas Regal

Bratislava 8. septembra (OTS) - Úcta k spoločensky zodpovednému podnikaniu je mimoriadne dôležitá aj pre značku Chivas Regal, ktorá bude partnerom tejto prestížnej súťaže aj tento rok. V septembri 2017 bude na Slovensku vyhlásený už jej 12. ročník, záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.Súťaž EY Podnikateľ roka SR pravidelne oceňuje najlepších podnikateľov – takých, ktorí podnikajú čestne a zodpovedne, a nehľadia pritom len na seba. Myšlienka spoločensky zodpovedného podnikania nie je sezónnou záležitosťou ani u partnera súťaže, značky Chivas Regal. Už na začiatku 19. storočia v škótskom Aberdeene zakladatelia značky - bratia James a John Chivasovci rýchlo prišli na to, že vďaka peniazom, ktoré im ich úspešný biznis priniesol, môžu pomáhať tam, kde je to skutočne potrebné. A svojou troškou prispievať k tomu, aby sa svet menil k lepšiemu. Práve odtiaľ pramení súčasný claim značky „Win the right way“, prostredníctvom ktorého chce povzbudiť všetkých, aby nezabúdali žiť a víťaziť tým správnym spôsobom. Aj preto je Chivas Regal už druhý rok partnerom prestížnej súťaže, ktorá oceňuje ľudí s rovnakou filozofiou.O víťazovi súťaže EY Podnikateľ roka rozhoduje porota, ktorá berie do úvahy nielen finančné výsledky jeho podnikania, ale aj podnikateľského ducha, osobnostný vplyv, zmysel pre inovácie a celoštátny i globálny dosah. Teda všetko to, čo je vyjadrené vo filozofii „Win The Right Way“.“ hovorí brand manažérzo spoločnosti Pernod Ricard Slovakia, ktorá je jej oficiálnym distribútorom pre slovenský trh.História súťaže EY Podnikateľ roka siaha až do roku 1986, kedy ju ako prvú súťaž svojho druhu vyhlásila spoločnosť EY v USA. A meradlom podnikateľského úspechu zostala dodnes. Víťazi regionálnych súťaží, ktoré prebiehajú v 60 štátoch sveta, sa každoročne stretnú v celosvetovom finále v Monte Carle. EY Svetovým podnikateľom tohto roka sa stal kanadský podnikateľ Murad Al-Katib zo spoločnosti AGT Food and Ingredients Inc., EY Podnikateľom roka 2016 Slovenskej republiky sa stal Jozef Klein a spoločnosť Asseco Central Europe, a. s.. Titul EY Technologický podnikateľ roka 2016 získal Ján Lunter, spoluzakladateľ spoločnosti Innovatrics, s.r.o..V septembri 2017 bude na Slovensku vyhlásený už 12. ročník súťaže a záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Chivas Regal je partnerom už po druhý raz.“ dodáva, vedúci partner EY v Slovenskej republike.