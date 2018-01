Chlad vysušuje pokožku, starostlivosť o pleť má svoje pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: Bernard Cassière Foto: Bernard Cassière

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Zima si vyžaduje správnu starostlivosť o pokožku najmä na tvári a rukách. Tie sú totiž nepriaznivým vplyvom počasia vystavené najčastejšie. Netreba to preto zanedbávať, upozorňujú kožní lekári.radí dermatologička Denisa Dostálová z Polikliniky Falck Radlinského. Pre citlivú pleť odporučila krémy bez obsahov parfumov a parabénov. Platí to podľa nej pre ženy i pre mužov.Krémy si treba vyberať podľa typu pleti. Suchej vyhovujú tie s vyšším obsahom tukov. Ľudia so suchou pokožkou by sa mali vyhýbať umývaniu si rúk horúcou vodou.uviedla Dostálová. Naopak, pre mastnú pleť sú vhodné ľahšie hydratačné krémy, pre zmiešanú zase prípravky s vyváženým obsahom výživných a hydratačných látok.K ochrane pleti prispievajú aj mejkapy, poradila Dostálová ženám. Chránia ju pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, bránia dehydratácii pleti a súčasne kryjú akné, pigmentové škvrny, mnohé majú aj liftingový efekt a UV filter.Aplikovať mejkap odporúča dermatologička až po ošetrení vhodným krémom.povedala Dostálová.Zimné slnko netreba podľa nej podceňovať. Aj v chladných mesiacoch treba používať krémy s vyšším UV filtrom, najmä na horách.