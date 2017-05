Chmelová: Zrušenie ĽSNS by nespôsobilo v NRSR takmer žiadne zmeny

Eva Chmelová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. mája (TASR) - Prípadné zrušenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽSNS by v Národnej rade SR nespôsobilo takmer žiadne zmeny. TASR to potvrdila zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová s odvolaním sa na volebné zákony.Kotlebovci by teda v parlamente bez strany zostali do konca volebného obdobia. Ak by však niektorý z nich po zrušení strany prišiel z rôznych dôvodov o mandát, nikto by ho nenahradil. "uviedla Chmelová.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal v stredu (24.5.) na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽSNS. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovu Slovenskú pospolitosť." vysvetlila Predajňová.Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany.Premiér Robert Fico (Smer-SD) 9. mája vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby zakročili.uviedol.Fico hovoril o prejavoch extrémizmu spojených s pôsobením jednej z parlamentných strán. Upozornil, že politik tejto strany v televízii hovorí, že nemá názor na holokaust a iného predstaviteľa strany sprevádzali v televízii dvaja ozbrojení muži, ktorí ostentatívne ukazovali svoje zbrane. Podobne to podľa Fica bolo aj v 30. rokoch minulého storočia, keď Adolf Hitler chodil po Nemecku s príslušníkmi SA.