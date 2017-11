Chod ÚPN bude mať dočasne na starosti A. Kluknavská

Na archívnej snímke zľava Martin Pekár, uprostred Andrea Kluknavská a Ján Pálffy. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. novembra (TASR) – Chod Ústavu pamäti národa (ÚPN) bude mať dočasne na starosti podpredsedníčka jeho správnej rady Alena Kluknavská. O delegovaní niektorých kompetencií na jej osobu rozhodli členovia správnej rady na piatkovom zasadnutí. Zároveň sa uzniesli, že z dôvodu efektívneho fungovania inštitúcie budú o bežných veciach hlasovať na diaľku – per rollam. TASR o tom informoval bývalý predseda, v súčasnosti člen správnej rady Ondrej Krajňák.Úlohou Kluknavskej podľa Krajňáka bude zabezpečiť riadny chod inštitúcie v prechodnom období. Správna rada by sa mala opäť zísť 21. novembra. Okrem schvaľovania rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018 by na jej programe mohla byť prípadne aj voľba nového predsedu. Kluknavská získala kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch, právnej agende či pri podpisovaní zmlúv. Krajňák uviedol, že sa obráti na Dozornú radu ÚPN s otázkou, či takáto forma riadenia je v súlade s nedávno prijatou novelou Zákona o ÚPN.Podľa novely, ktorá vstúpila do účinnosti 27. októbra, sa štatutárom ústavu stala správna rada ako kolektívny orgán, nie iba jej predseda, ako tomu bolo doteraz. Krajňák v nadväznosti na vstup novely do praxe oznámil, že k 1. novembru na protest odstupuje z predsedníckej funkcie. Zároveň dal v ústave výpoveď. Členom deväťčlennej správnej rady však ostal aj naďalej, podľa jeho slov chce byť zárukou, že si ÚPN bude aj naďalej plniť svoje úlohy.Koalícia novelu presadila s cieľom zaviesť efektívny a predovšetkým transparentný model riadenia ÚPN, ktorý spočíva v zavedení tzv. kolektívneho štatutárneho orgánu. Vedenie ÚPN aj opozícia kritizovali právnu normu ako účelovú, s cieľom zbaviť sa predsedu Krajňáka. Jeden z historikov ÚPN Jerguš Sivoš v rozhovore pre portál Postoj.sk uviedol, že ústav sa v ére Krajňáka odpútal od vízie jeho zakladateľa Jána Langoša, výrazne sa v inštitúcii zhoršilo pracovné prostredie, v dôsledku čoho z nej odišlo viacero kvalitných ľudí a upadla odborná úroveň.