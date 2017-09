Chodníky v Rimavskej Sobote budú mať nový povrch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 20. septembra (TASR) – Cesty, chodníky a parkoviská v 24 lokalitách začne v najbližších týždňoch asfaltovať samospráva Rimavskej Soboty. Podľa slov primátora Jozefa Šimka by s prácami chceli začať 1. októbra, pričom celkové náklady majú byť vo výške zhruba 620.000 eur. Čerpať ich budú z úveru.„Dnes máme úverové zaťaženie mesta zhruba 28,7 % bežných príjmov minulého roka. Ak zoberieme tento úver, vyskočí nám približne na 32,6 %. Podľa nariadenia ministerstva financií však môžeme ísť až do 60 %, takže je to v poriadku,“ povedal primátor na margo nového úveru.Obnovený živičný povrch by podľa jeho slov mal pribudnúť okrem iného na dvoch najväčších rimavskosobotských sídliskách Západ a Rimava, ako aj na niektorých frekventovaných komunikáciách, ako Jánošíkova či Železničná ulica. Vyasfaltovaná bude aj cesta do rekreačnej oblasti Kurinec.Asfaltovanie ulíc, chodníkov a parkovísk realizovala rimavskosobotská samospráva aj v predchádzajúcich rokoch. Zatiaľ posledné bolo na jar tohto roku.