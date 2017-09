Cholerou by sa v Jemene mohlo do konca roka nakaziť milión ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 29. septembra (TASR) - Jemen sa momentálne nachádza v "katastrofálnej" humanitárnej situácii a do konca roka by tam navyše mohli zaznamenať až milión prípadov nakazenia cholerou. Uviedol to dnes Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).Šéf delegácie Červeného kríža v Jemene Alexandre Faite povedal, že obe strany v tamojšom ozbrojenom konflikte používajú neprimeranú silu, ktorá vedie k nadmernému počtu civilných obetí.V krajine navyše vyčíňa aj cholera, ktorou sa nakazilo už zhruba 750.000 ľudí a 2119 z nich tejto chorobe podľahlo, uviedol ďalej Faite. Červený kríž podľa neho odhaduje, že do konca roka by v Jemene mohli zaznamenať prinajmenšom 900.000 prípadov cholery.uviedol podľa agentúry Reuters Faite na dnešnom brífingu v Ženeve.Jemen sa zmieta v konflikte od roku 2014, keď šiitskí povstalci - húsíovia - postúpili na juh a dobyli metropolu Saná, čo donútilo vládu prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího ujsť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perzského zálivu. Nálety spolu s pozemnými bojmi pripravili o život už vyše 10.000 ľudí a dostali Jemen, najchudobnejšiu krajinu arabského sveta, na pokraj hladomoru.