Chorému nositeľovi Nobelovej ceny Liou Siao-poovi zlyhávajú orgány

Čínsky disident Liou Siao-po. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 12. júla (TASR) - Čínskemu disidentovi a nositeľovi Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poovi, ktorý má konečné štádium rakoviny pečene, už zlyhávajú telesné orgány. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie I. kliniky fakultnej nemocnice v čínskom meste Šen-jang.Nemocnica dnes zverejnila výsledky dvoch testov, ktoré preukázali slabú funkciu pečene pacienta, napriek tomu, že Liou dostal dialýzu a transfúziu krvnej plazmy.Obavy o kvalitu zdravotnej starostlivosti v Liouovom prípade prejavilo viacero západných politikov a zahraničných ľudskoprávnych aktivistov. Viacerí z nich žiadali, aby Liou mohol podstúpiť liečbu v zahraničí.Čínske úrady uviedli, že stav pacienta je natoľko vážny, že nie je schopný prevozu do zahraničia. Ubezpečili pritom, že Liou dostáva najlepšiu možnú starostlivosť a zdôraznili, že ostatné krajiny by nemali do tejto záležitosti zasahovať.Liou Siao-poa (61) odsúdili v roku 2009 na 11 rokov odňatia slobody za podnecovanie protištátnej činnosti, čoho sa mal dopustiť, keď sa zapojil do prípravy textu Charty 08 vyzývajúcej na rozsiahle politické reformy v Číne.V decembri 2010 mu udelili Nobelovu cenu za mier za jeho boj za ľudské práva v Číne. Po udelení ceny Čína zmrazila s Nórskom diplomatické vzťahy a obnovila ich až vlani v decembri.