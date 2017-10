Chorobná žiarlivosť: Zavraždil tehotnú priateľku, dostal 23 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brno 3. októbra (TASR) - Tridsaťosemročný Pavol Radziszewski si za vraždu tehotnej priateľky odpyká vo väzení výnimočný 23-ročný trest. Jeho dovolanie proti príslušnému verdiktu zamietol český najvyšší súd. S odvolaním sa na hovorkyňu krajského súdu v Brne Evu Sigmundovú o tom dnes informoval spravodajský server Novinky.cz.Najvyšší súd zatiaľ zdôvodnenie svojho rozhodnutia nezverejnil. Podľa Sigmundovej uplatňoval Radziszewski opakovane námietky, ktoré už riešili krajský aj vrchný súd.Vražda sa stala vlani 11. apríla v obci Kaly v okrese Brno-vidiek. Radziszewski podľa obžaloby zviazal svojej o dva roky mladšej partnerke, ktorá bola v 23. týždni tehotenstva, na posteli ruky a nohy remeňom. Potom ju viac ako tri hodiny dusil rukami a posteľnou bielizňou v snahe zistiť, či ho podvádza a s kým. Nakoniec jej napchal do úst časť zvinutej potravinárskej fólie, ústa jej previazal tielkom a odišiel preč z miestnosti. Po jeho návrate bola žena mŕtva.Radziszewski sa na súde priznal, že svoju priateľku zviazal, a to vraj kvôli tomu, že v minulosti púšťala do domu iných mužov. Ústa jej následne upchal kvôli tomu, že sa mu aj spútaná vysmievala. Žena podľa obžalovaného najskôr so zviazaním súhlasila.tvrdil skôr na krajskom súde obžalovaný a hovoril o takzvanej talianskej domácnosti. Pripustil, že užíval pervitín. V osudný deň sa s partnerkou dlho hádali, údajne kvôli nevere. Ublížiť jej však podľa vlastných slov nechcel.Podľa svedeckých výpovedí aj podľa znalkyne je Radziszewski chorobne žiarlivý. Podľa odborníkov netrpí žiadnou duševnou chorobou, rozoznali u neho iba poruchu osobnosti. Je narcistický, impulzívny a ignoruje pravidlá, uviedol server Novinky.cz.