Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. apríla (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 15. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 0,6 percenta, čo predstavuje 1368,4 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť klesla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto (-27,7 percenta) a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (-5,2 percenta). Chorobnosť stúpla v okresoch Bytča (+54,1 percenta) a Turčianske Teplice (+56,6 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4072,6 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Košecká.Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 427 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 108,2 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 8,26 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (-42,69 percenta) a v okrese Bytča (-77,8 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do päť rokov (390,19 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.