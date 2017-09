Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji stúpla

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 29. septembra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 39. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 16,5 percenta, čo predstavuje 1843,7 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť vzrástla najmä v okrese Čadca (+88,4 percenta) a vo vekovej skupine nad 60 rokov (+25,9 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (5599,9 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Košecká.Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 666 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 183,1 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 34,23 percenta. Vzostup chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (+64,3 percenta). Chorobnosť vzrástla najmä v okrese Dolný Kubín (+156,2 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (612 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.