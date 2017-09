Chorobnosť v Banskobystrickom kraji klesla, no očakáva sa vzostup

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) – Hoci počet chorých v Banskobystrickom samosprávnom kraji v tomto týždni poklesol, s nástupom detí do škôl sa očakáva ich vzostup.Ako uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, mierny pokles akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) je takmer identický s ich vývojom v poslednom augustovom týždni v ostatných rokoch. Najvyššiu chorobnosť na rôzne ARO zaznamenali v okresoch Lučenec, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na chrípku ochorelo najviac ľudí v okresoch Poltár a Žarnovica.konštatovala Tolnayová.zdôraznila vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ Katarína Slotová.Podľa nej svoju úlohu v prevencii majú samotní rodičia, ale aj učitelia a školskí pracovníci. V školských a predškolských zariadeniach by nemali zabúdať na časté a účinné vetranie. Pri upratovaní je žiaduce každodenné odstraňovanie prachu, čistenie podláh a ostatných plôch vrátane radiátorov a kľučiek dverí navlhko s prísadou čistiaceho prostriedku. Učitelia i rodičia by mali venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu zásad osobnej hygieny detí. Netreba tiež zabúdať na zdravú výživu, pitný režim, dostatok spánku, pohyb na čerstvom vzduchu či otužovanie.