Chorváti rozobrali Argentínu, Sampaoli sa ospravedlnil fanúšikom

Argentínsky brankár Wilfredo Caballero sa chytá za hlavu po góle Anteho Rebiča (vzadu vpravo) v zápase základnej D-skupiny MS 2018 vo futbale Argentína - Chorvátsko v Nižnom Novgorode 21. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnij Novgorod 22. júna (TASR) - Jeden z hlavných ašpirantov na zisk titulu nemá postup do osemfinále majstrovstiev sveta 2018 vo vlastných rukách. Argentínski futbalisti boli proti skvelým Chorvátom prakticky neškodní, Lionel Messi neviditeľný. "Vatreni" pod vedením kapitána Luku Modriča premenili záver zápasu na exhibíciu a po triumfe 3:0 si v predstihu zabezpečili účasť medzi elitnou šestnástkou.citoval Modriča portál fifa.com."Albicelestes" pôsobili od začiatku nevýrazne, nevedeli sa dostať do tempa. Chorváti postupom času čoraz viac ovládli stred poľa a získali kontrolu nad zápasom. V osobných súbojoch sa častokrát poriadne iskrilo, hráči si nič nedarovali. Oba tímy sa dostali v prvom polčase do veľkých šancí, no Enzo Perez po pol hodine hry nedokázal trafiť z 12 metrov prakticky prázdnu chorvátsku bránku a o tri minúty neskôr hlavička Maria Mandžukiča z bezprostrednej blízkosti letela len tesne vedľa. V druhom dejstve sa prevaha zverencov Zlatka Daliča stupňovala. V 53. minúte urobil argentínsky brankár Willy Caballero obrovskú chybu, keď veľmi zlou rozohrávkou daroval loptu Antemu Rebičovi a ten nechytateľným volejom otvoril skóre. Juhoameričania mali najväčšiu šancu druhého polčasu v 64. minúte, no ani Maximiliano Meza, ani Messi nedokázali zblízka pretlačiť loptu za Danijela Subašiča v chorvátskej bránke. Krásny moment prišiel v 81. minúte, keď sa pred šestnástkou Argentíny uvoľnil popri stopérovi Nicolasovi Otamendim kapitán "šachovnicových" Modrič a presnou strelou k žrdi nedal Caballerovi šancu. O päť minút neskôr opečiatkoval nádhernou strelou brvno argentínskej bránky z priameho kopu Ivan Rakitič. V nadstavenom čase sa stredopoliar FC Barcelona predsa len gólu dočkal, keď zakončil rýchly protiútok Chorvátov prakticky do prázdnej bránky.vyhlásil chorvátsky tréner.Pre Argentínu to bola najvyššia prehra v skupinovej fáze MS od roku 1958, keď na šampionáte vo Švédsku prehrali s Československom 1:6. Kouč Jorge Sampaoli cítil po prehre s Chorvátskom veľkú bolesť.