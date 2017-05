Chorvátska prezidentka: Do Európy bude migrovať až 200 miliónov ľudí

Na snímke prezidentka Chorvátskej republiky Kolinda Grabarová-Kitarovičová počas rozhovoru pre TA SR v rámci medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 Bratislava Forum, 26. mája 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Pavol Zachar Foto: FOTO TASR – Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Záhreb 27. mája (TASR) – Chorvátsko musí čo najskôr doriešiť problémy s čakaním na hraniciach, povedala v exkluzívnom rozhovore pre TASR chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, ktorá v týchto dňoch pricestovala do Bratislavy na bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC 2017."Samozrejme, to by bolo ideálne riešenie, ale to nejde tak rýchlo. My sa ozaj snažíme, aby sa to vyriešilo čím skôr. Chorvátsko vstupuje 27. júna do Schengenského informačného systému (SIS). Teraz sa robí hodnotenie všetkého, čo sme vykonali, aby sme splnili štandardy pre vstup, a dúfame, že nás podporia všetky štáty schengenského priestoru v tom, aby sa Chorvátsko stalo členom SIS čím skôr, aby sa schengenská hranica posunula smerom k súčasným hraniciam EÚ.""Som absolútne proti otváraniu balkánskej trasy cez naše teritórium. My sme vtedy mali šťastie, že sme neboli cieľovou krajinou, boli sme tranzitným štátom. Navštívila som vtedy zopár utečeneckých centier v Chorvátsku a Macedónsku. Väčšina utečencov boli mladí muži vo veku 16-18 rokov a bez rodín. Vtedy mi bolo celkom jasné, že ide o ekonomických utečencov, ktorí nemajú nárok na azyl, a mala som obavy, čo sa stane, keď tých ľudí začnú vracať naspäť. My sme vtedy vlastne podporovali jeden ilegálny obchod s ľuďmi, jednu ilegálnu sústavu, ktorá tých ľudí pašovala za veľké sumy peňazí, aby ich dopravila do Európy. Keby bola táto sústava inakšia, keby sa rozhodovalo mimo EÚ v utečeneckých centrách, kto má nárok na azyl, letecká doprava by bola podstatne lacnejšia, aby sa utečenci dostali do cieľových destinácií. Za oveľa menej peňazí by sa mohli dopraviť do štátov, ktoré ich boli ochotné prijať. Drvivá väčšina utečencov si neželala zostať v Chorvátsku, len 200 z nich požiadalo a azyl. My sa zúčastňujeme na programe relokácie, zaviazali sme sa prijať 1500 utečencov, naše možnosti sú veľmi limitované. Hrozba obnovenia utečeneckej krízy s veľkým počtom migrantov by v našich priestoroch vyvolala krízu. Teraz máme ostnaté drôty na maďarských a slovinských hraniciach, Chorvátsko, samozrejme, nechce byť autobusová stanica ani čakáreň pre hocikoho. My nemôžeme zastaviť migrácie, tie existovali vždy, ale dnes sú ešte väčšie. Milióny ľudí budú migrovať pre klimatické zmeny, kvôli politickej situácii v svojich krajinách. Dnes vďaka sociálnym sieťam vidia, ako sa žije v Európe, a chcú ísť tam, kde sa žije lepšie. Je to legitímne právo každého človeka pre lepší život, ale my nemáme takéto kapacity, aby sme prijali všetkých týchto ľudí. Musíme bojovať proti pôvodcom týchto migrácií pomocou modelu 3D (development, diplomacy, defence). Podľa predpokladov bude do Európy migrovať asi 200 miliónov ľudí.""V Chorvátsku ide o výčiny jednotlivcov - sú to ozaj marginálne hnutia jednotlivcov alebo menších skupín. Nemali by sme na nich upriamovať väčšiu pozornosť, pretože práve to oni chcú. Ak im dávame veľa pozornosti v médiách, vzniká dojem, že Chorvátsko je menej tolerantné, než v skutočnosti je. Okrem toho sa podnecuje nenávisť, čo vyvoláva kontrareakcie z druhej strany. Myslím si, že Chorvátsko je tolerantný štát - to sa tiež prejavilo počas utečeneckej krízy, vtedy prešlo 700.000 ľudí cez naše územie a nezaznamenali sme žiadne násilnosti voči utečencom. U nás nie je nijaká strana, ktorá by sa zakladala na nacionalistických alebo xenofóbnych programoch. To ukazuje na spôsob rozmýšľania chorvátskych občanov. Očakávame aj zodpovedný prístup médií. Je treba konať proti agresii v školách, v rodinách, tie sa stávajú dennodenne. Musíme nechať bokom ideológiu a neotravovať s ňou deti, aby neboli rozhádané tak, ako ich starí rodičia počas druhej svetovej vojny."