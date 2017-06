Chorvátski vojaci sa viac zapoja do aktivít NATO

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 8. júna (TASR) - Príslušníci chorvátskych ozbrojených síl sa zapoja do aktivít NATO v Litve a Poľsku, rozhodla dnes na svojom zasadnutí chorvátska vláda. Rozhodnutie ešte musí potvrdiť parlament.Podľa chorvátskeho denníka Večernji list do Litvy smeruje 90 a do Poľska 200 chorvátskych vojakov, ktorí sa zúčastnia na operácii koaličných síl pod vedením USA.Na májovom summite NATO v Bruseli členské štáty schválili, že sa aliancia pripojí k medzinárodnej koalícii, ktorá bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS)Podľa chorvátskej agentúry HINA Chorvátsko podporilo začlenenie do medzinárodnej koalície a po schválení chorvátskym parlamentom budú traja príslušníci chorvátskych ozbrojených síl rozmiestnení v Kuvajte.