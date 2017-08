Chorvátsko varuje motoristov pred víkendovými zápchami na cestách

Ilustračná snímka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 4. augusta (TASR) - Motoristi v Chorvátsku by mali počas prvého augustového víkendu rátať s rozsiahlymi zápchami na cestách, ktoré budú spojené s vysokými teplotami a oslavami významného štátneho sviatku. Denník Večernji list o tom dnes informoval s odvolaním sa na predpovede Chorvátskeho autoklubu (HAK).Očakáva sa, že sobotňajšie oslavy Dňa víťazstva, vďakyvzdania vlasti a chorvátskych obrancov v mestách Knin a Slunj, prilákajú mnoho ľudí, pričom bude narušená premávka na severojužnej magistrále medzi Záhrebom a Splitom, ako aj na diaľničných uzloch v Záhrebe a na polostrove Istria.Ďalšími miestami zdržania majú byť cez víkend priechody na hraniciach so Slovinskom, Bosnou, Srbskom a Čiernou Horou, okolie turistických stredísk na jadranskom pobreží, most na ostrov Krk či prístavy v Zadare a Splite, informoval Večernji list.Uvedeným štátnym sviatkom si Chorváti pripomínajú vojenskú operáciu Búrka (Oluja) z roku 1995, pri ktorej chorvátske sily opätovne získali kontrolu nad územím samozvanej Republiky Srbská Krajina.