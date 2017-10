Chorvátsku vyšiel ťah s trénerom, Island najmenším štátom MS

Futbalisti Islandu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 10. októbra (TASR) - Útočník chorvátskej futbalovej reprezentácie Andrej Kramarič čakal na otvorenie streleckého účtu v kvalifikácii majstrovstiev sveta až do pondelňajšieho záverečného stretnutia I-skupiny. Na Ukrajine sa presadil hneď dvakrát. Víťazstvo 2:0 poslalo Chorvátsko do baráže a zarmútilo slovenských fanúšikov, ktorí dúfali v nerozhodný výsledok. Jedine ten by pomohol zverencom Jána Kozáka.V Kyjeve sa hralo bez gólov do 62. minúty, keď Kramarič hlavičkou zužitkoval center kapitána Luku Modriča. Poisťujúci zásah pridal o osem minút neskôr do prázdnej domácej bránky po prihrávke Ivana Rakitiča.citovala útočníka nemeckého Hoffenheimu stránka index.hr.Chorvátskemu futbalovému zväzu (HNS) vyšiel ťah so zmenou hlavného trénera pred posledným vystúpením v skupine. Zlatko Dalič nahradil Anteho Čačiča po domácej remíze 1:1 s Fínskom.vyhlásil Modrič. Jeho partia sa meno súpera dozvie na žrebe v utorok 17. októbra, zrejme ním bude jedna reprezentácia z kvarteta Grécko, Švédsko, Severné Írsko, Írsko.Island nemá starosti s barážou. Priamy postup z I-skupiny potvrdil triumfom na vlastnej pôde 2:0 nad nováčikom kvalifikačných cyklov z Kosova, o ktorý sa postarali legionári z najvyššej anglickej súťaže Gylfi Sigurdsson a Johann Gudmundsson. Island sa na záverečný turnaj MS prepracoval premiérovo v histórii a stal sa najmenším účastníkom. Na ostrove žije približne 335.000 obyvateľov, po prvý raz bude na svetovom šampionáte krajina s menšou než miliónovou populáciou. Islanďania pokračujú v sympatickom dojme z minuloročných majstrovstiev Európy, kde v osemfinále vyradili favorizovaných Angličanov.povedal kouč Islandu Heimir Hallgrimsson, ktorý pracuje na čiastočný úväzok ako zubár.