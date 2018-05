Chorvátsky futbalista Čorič prestúpil z Dinama Záhreb do AS Rím

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. mája (TASR) - Chorvátsky stredopoliar Ante Čorič je prvá letná posila futbalistov AS Rím. Do tímu talianskej Serie A prestúpil z Dinama Záhreb za šesť miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.Dvadsaťjedenročný Čorič podpísal s novým zamestnávateľom päťročný kontrakt. Na konte má tri štarty v chorvátskej reprezentácii. Rimania skončili v uplynulej ligovej sezóne na tretej priečke, v Lige majstrov sa dostali do semifinále.