Chorvátsky premiér: EK neprináleží riešiť hraničné spory

Andrej Plenkovič, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 6. júla (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič uviedol, že Európskej komisii (EK) neprináleží riešiť hraničné problémy a vyjadrovať sa k rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho súdu medzi Chorvátskom a Slovinskom. Informovala o tom srbská tlačová agentúra Beta.povedal chorvátsky premiér novinárom počas stredajšej pracovnej návštevy Istrie. Zopakoval, že Chorvátsko nepovažuje rozhodnutie arbitrážneho súdu o hranici za záväzné. Zdôvodnil to chybou slovinskej strany, pre ktorú Chorvátsko už pred dvoma rokmi vystúpilo z arbitrážneho procesu a tento postup schválil aj chorvátsky parlament.Plenkovič zdôraznil, že ide o bilaterálnu záležitosť vo vzťahoch medzi Chorvátskom a Slovinskom a že očakáva od členov Európskej komisie, že to budú rešpektovať. Pripomenul, že o rozhodnutí arbitrážneho súdu bude hovoriť 12. júla v Ľubľane so slovinským premiérom Mirom Cerarom.Podľa chorvátskej spravodajskej agentúry HINA o riešení hraničného sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom dnes spolu vo Varšave hovorili aj chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a americký prezident Donald Trump. Chorvátsko oceňuje americký postoj, podľa ktorého je riešenie hraníc medzi Chorvátskom a Slovinskom otázkou bilaterálnych rokovaní, informoval chorvátsky prezidentský úrad.EK v utorok komentovala rozhodnutie Medzinárodného arbitrážneho súdu o hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom. Podľa jej prvého podpredsedu Fransa Timmermansa očakáva od Chorvátska a Slovinska, že arbitrážne rozhodnutie implementujú.Medzinárodný arbitrážny súd udelil 29. júna Slovinsku priamy prístup k medzinárodným vodám Jadranského mora a rozhodol, že Slovinsko bude mať k dispozícii väčšinu Piranského zálivu, ako aj koridor spájajúci slovinské teritoriálne vody s medzinárodnými vodami.Záhreb však vyhlásil, že rozhodnutie arbitrážneho súdu v Haagu bude ignorovať. V roku 2015 totiž unikla tajná nahrávka, ktorá podľa chorvátskych politikov skompromitovala celý súd.